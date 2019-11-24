Путин поздравил Кустурицу с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссёра Эмира Кустурицу с 65-летием. Российский лидер отметил оригинальность и самобытность его произведений.

«Глубокое уважение вызывает Ваша активная общественная деятельность, а также усилия, направленные на популяризацию русской культуры, на укрепление международного гуманитарного сотрудничества и сохранение исторической правды», — подчеркнул Путин, добавив, что проекты Кустурицы отличает почерк настоящего мастера и творца.

Президент пожелал режиссёру крепкого здоровья и воплощения намеченных планов.

Летом Кустурица выразил уверенность, что в будущем число стран — участниц созданного им фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC может расшириться.

В мероприятии принимают участие учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Белоруссии, соревнуясь в мастерстве исполнения русской классической музыки.