Эмир Кустурица не исключил расширения числа стран — участниц фестиваля Kustendorf CLASSIC

Сербский режиссёр Эмир Кустурица считает, что в будущем число стран — участниц созданного им фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC может расшириться. Об этом он заявил RT в сербском этноселе Дрвенград, где проходит музыкальный форум.

В этом году в работе Kustendorf CLASSIC принимают участие музыканты из России, Сербии и Белоруссии.

«Если компания «Газпром нефть» (спонсор фестиваля. — RT) будет готова к тому, чтобы мы распространили свою деятельность на всю Евразию, то я готов сделать это», — сказал Кустурица.

VII фестиваль Kustendorf CLASSIC открылся 10 июля выступлением российского альтиста и дирижёра Юрия Башмета. Его программа включает в себя проведение конкурса молодых исполнителей, концертов классической музыки с участием знаменитых музыкантов и мастер-классов.

Церемония закрытия фестиваля состоится 12 июля.