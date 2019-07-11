Эмир Кустурица не исключил расширения числа стран — участниц фестиваля Kustendorf CLASSIC
- Эмир Кустурица
- Reuters
В этом году в работе Kustendorf CLASSIC принимают участие музыканты из России, Сербии и Белоруссии.
«Если компания «Газпром нефть» (спонсор фестиваля. — RT) будет готова к тому, чтобы мы распространили свою деятельность на всю Евразию, то я готов сделать это», — сказал Кустурица.
VII фестиваль Kustendorf CLASSIC открылся 10 июля выступлением российского альтиста и дирижёра Юрия Башмета. Его программа включает в себя проведение конкурса молодых исполнителей, концертов классической музыки с участием знаменитых музыкантов и мастер-классов.
Церемония закрытия фестиваля состоится 12 июля.