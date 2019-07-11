Юрий Башмет выступил на открытии фестиваля Kustendorf CLASSIC в Сербии

VII фестиваль классической музыки Kustendorf CLASSIC, проводимый в Сербии по инициативе режиссёра Эмира Кустурицы, открылся в среду, 10 июля, выступлением Юрия Башмета.

В беседе с RT знаменитый российский альтист и дирижёр заявил, что ему было бы интересно в будущем возглавить жюри фестиваля. Он также отметил, что на людях, оценивающих на таких форумах работу юных артистов, лежит особая ответственность.

«Конкурс — это невероятная ответственность для членов жюри. Конечно, присутствует и субъективный момент, поэтому нужно уметь абстрагироваться», — рассказал Башмет.

VII фестиваль Kustendorf CLASSIC проходит 10—12 июля в созданном Кустурицей этнографическом городе-отеле Дрвенград на западе Сербии.

В его рамках проводится музыкальный конкурс среди молодых исполнителей, а также устраиваются концерты классической музыки с участием знаменитых музыкантов и мастер-классы.