Ночь на 23 ноября стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.

«Сегодня самая холодная ночь с начала осени 2019 года», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что температура воздуха на ВДНХ, где расположена главная столичная метеостанция, к 8:00 23 числа опустилась до -11 °С.

Предыдущий температурный минимум был зафиксирован в Москве 21 ноября. Тогда столбик термометра опустился до -7,7 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югру пришёл арктический антициклон, который принёс в регион морозы и северный ветер.