Ночь на 23 ноября стала самой холодной с начала осени

Короткая ссылка
Ночь на 23 ноября стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
Ночь на 23 ноября стала самой холодной с начала осени
  • РИА Новости

«Сегодня самая холодная ночь с начала осени 2019 года», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что температура воздуха на ВДНХ, где расположена главная столичная метеостанция, к 8:00 23 числа опустилась до -11 °С.

Предыдущий температурный минимум был зафиксирован в Москве 21 ноября. Тогда столбик термометра опустился до -7,7 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югру пришёл арктический антициклон, который принёс в регион морозы и северный ветер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить