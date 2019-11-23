Ночь на 23 ноября стала самой холодной с начала осени
- РИА Новости
«Сегодня самая холодная ночь с начала осени 2019 года», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что температура воздуха на ВДНХ, где расположена главная столичная метеостанция, к 8:00 23 числа опустилась до -11 °С.
Предыдущий температурный минимум был зафиксирован в Москве 21 ноября. Тогда столбик термометра опустился до -7,7 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югру пришёл арктический антициклон, который принёс в регион морозы и северный ветер.