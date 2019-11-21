Оксфордский словарь назвал «климатическое происшествие» словом года

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Оксфордский словарь назвал «климатическое происшествие» (climate emergency) словосочетанием года. Об этом сообщает газета The New York Times.

Уточняется, что в шорт-лист на номинацию также вошли словосочетания «борьба с изменением климата» (climate action), «климатическое отрицание» (climate denial), «экологическая тревожность» (eco-anxiety), «вымирание» (extinction) и «стыд от полёта» (flight shame).

«Когда мы просматривали факты, стало очевидно, что вопросы, связанные с климатом, были в каждой лексической единице, с которыми мы работали», — заявила редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

Ранее британский словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал словосочетанием года climate strike («климатическая забастовка»).

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