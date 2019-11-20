В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
- © РИА Новости
По данным синоптиков, в северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы. В том числе в Москве и Подмосковье должно быть теплее обычного.
По словам Тищенко, температура на Урале и на севере Красноярского края также будет выше нормы.
На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском округах температура ожидается близкой к норме.
В Якутии начнутся морозы, температурные столбики могут опуститься ниже -40 °C.
Меньше осадков, чем обычно, может выпасть в Южном и Приволжском федеральных округах. Избыток осадков прогнозируется на юге Сибири, на Ямале и Таймыре, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае. В остальных регионах — в пределах нормы.
Тищенко подчеркнул, что это предварительный прогноз. Уточнённый прогноз на первый месяц зимы выйдет в последних числах ноября.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 21 ноября, в Москву придёт с опозданием на 11 суток климатическая зима, среднесуточная температура понизится до отрицательных значений.
URA.RU также сообщало, что в Югру пришёл арктический антициклон, который принёс в регион морозы и северный ветер.