В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.

По данным синоптиков, в северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы. В том числе в Москве и Подмосковье должно быть теплее обычного.

По словам Тищенко, температура на Урале и на севере Красноярского края также будет выше нормы.

На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском округах температура ожидается близкой к норме.

В Якутии начнутся морозы, температурные столбики могут опуститься ниже -40 °C.

Меньше осадков, чем обычно, может выпасть в Южном и Приволжском федеральных округах. Избыток осадков прогнозируется на юге Сибири, на Ямале и Таймыре, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае. В остальных регионах — в пределах нормы.

Тищенко подчеркнул, что это предварительный прогноз. Уточнённый прогноз на первый месяц зимы выйдет в последних числах ноября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 21 ноября, в Москву придёт с опозданием на 11 суток климатическая зима, среднесуточная температура понизится до отрицательных значений.

URA.RU также сообщало, что в Югру пришёл арктический антициклон, который принёс в регион морозы и северный ветер.