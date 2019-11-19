Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актёра

Артур Согомонян, являющийся другом актёра Армена Джигарханяна, рассказал о состоянии здоровья артиста.

Как он заявил РИА Новости, Джигарханян выписался из больницы, в настоящий момент у него всё хорошо.

«Армен Борисович выписался, он дома, всё хорошо», — сказал Согомонян.

Вместе с тем он опроверг сообщения СМИ о том, что Джигарханян якобы попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. По его словам, артист проходил профилактическое обследование.

В августе Согомонян также заявлял, что Джигарханян оказался в больнице в рамках прохождения плановой профилактики.