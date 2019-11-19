Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актёра
- РИА Новости
Как он заявил РИА Новости, Джигарханян выписался из больницы, в настоящий момент у него всё хорошо.
«Армен Борисович выписался, он дома, всё хорошо», — сказал Согомонян.
Вместе с тем он опроверг сообщения СМИ о том, что Джигарханян якобы попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. По его словам, артист проходил профилактическое обследование.
В августе Согомонян также заявлял, что Джигарханян оказался в больнице в рамках прохождения плановой профилактики.