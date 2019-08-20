Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.

«Да, выписан из больницы, всё нормально. Хорошо себя чувствует», — заявил Согомонян.

По его словам, Джигарханян «в ближайшие дни должен в театр поехать».

Ранее сообщалось, что артист проходит плановую профилактику, острых заболеваний у него нет.