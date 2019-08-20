Армена Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Да, выписан из больницы, всё нормально. Хорошо себя чувствует», — заявил Согомонян.
По его словам, Джигарханян «в ближайшие дни должен в театр поехать».
Ранее сообщалось, что артист проходит плановую профилактику, острых заболеваний у него нет.
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