Армена Джигарханяна выписали из больницы

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Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.
Армена Джигарханяна выписали из больницы
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Да, выписан из больницы, всё нормально. Хорошо себя чувствует», — заявил Согомонян.

По его словам, Джигарханян «в ближайшие дни должен в театр поехать».

Ранее сообщалось, что артист проходит плановую профилактику, острых заболеваний у него нет.

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