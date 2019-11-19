Туман в Москве рассеется около полудня

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что туман в Москве рассеется около 12:00.
Туман в Москве рассеется около полудня
  • РИА Новости

«На период до 12:00 прогнозируется туман. Возможно, он рассеется раньше, нужно ещё по районам здесь смотреть. Видимость — от 100 до 900 м. Свыше 1000 м — это уже дымка», — цитирует ТАСС Макарову.

По её словам, низкая облачность будет приподниматься постепенно, видимость — зависеть от столичного района.

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили жителей столицы о тумане утром в понедельник, 18 ноября, и призвали соблюдать меры безопасности.

Также синоптики предупредили, что холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России и принесут с собой аномальные морозы.

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