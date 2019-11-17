В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

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В новых сериях мультфильма «Ну, погоди!», показ которых начнётся летом 2020 года, появятся дополнительные второстепенные герои.

Об этом в ходе беседы с RT на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

«Самое интересно то, что добавятся новые персонажи. Они будут второстепенными. Всё равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца», — пояснила она.

Слащёва также отметила, что на данный момент не ясно, кто займётся озвучиванием героев.

«Как вы знаете, «Ну, погоди!» — бездиалоговый мультфильм, там есть только отдельные фразы и восклицания. И мы, конечно, очень внимательно подойдем сохранению аутентичности этого легендарного проекта», — пообещала глава «Союзмультфильма».

Ранее Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.

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