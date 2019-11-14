«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»

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Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.
«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»
  • © Кадр из мультфильма «Ну, погоди!» (1969 – 2006)

«Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет, по нашему плану, 26 новых серий «Ну, погоди!», — цитирует Интерфакс Слащёву.

В свою очередь, вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что «перезапуск мультфильма станет подарком нашему младшему поколению».

В июне газета «Известия» со ссылкой на данные ВЦИОМ сообщала, что большинство россиян назвали «Ну, погоди!» своим самым любимым мультфильмом.

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