«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»
- © Кадр из мультфильма «Ну, погоди!» (1969 – 2006)
«Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет, по нашему плану, 26 новых серий «Ну, погоди!», — цитирует Интерфакс Слащёву.
В свою очередь, вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что «перезапуск мультфильма станет подарком нашему младшему поколению».
В июне газета «Известия» со ссылкой на данные ВЦИОМ сообщала, что большинство россиян назвали «Ну, погоди!» своим самым любимым мультфильмом.