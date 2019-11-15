Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве в ближайшие дни

Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что до 20 ноября в Москве погода будет теплее обычной и без осадков.

«По крайней мере пять дней мы будем находиться под влиянием антициклона, это высокое атмосферное давление, преимущественно без осадков, сухая погода и температура выше нормы. Ночью около 0 °С, днём — +4...+6 °С. То есть стабильная ситуация и однородная погода где-то до середины следующей недели», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что осень 2019 года в Москве может оказаться самой тёплой в XXI веке.

14 ноября Inforeactor писал, что спасатели предупредили граждан о резком похолодании в Красноярском крае.