Спасатели предупредили о похолодании до -33 ˚С в Красноярском крае
- РИА Новости
По прогнозу, в пятницу, 15 ноября, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.
На севере центральных районов возможно падение температуры воздуха до -33 ˚С.
Граждан призвали проявлять внимательность и осторожность, соблюдать правила дорожного движения.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН прокомментировал сообщения о надвигающихся на Россию аномальных холодах из Арктики.