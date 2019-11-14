Спасатели предупредили о похолодании до -33 ˚С в Красноярском крае

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Спасатели предупредили о резком похолодании в Красноярском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ведомства.
Спасатели предупредили о похолодании до -33 ˚С в Красноярском крае
  • РИА Новости

По прогнозу, в пятницу, 15 ноября, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.

На севере центральных районов возможно падение температуры воздуха до -33 ˚С.

Граждан призвали проявлять внимательность и осторожность, соблюдать правила дорожного движения.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН прокомментировал сообщения о надвигающихся на Россию аномальных холодах из Арктики.

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