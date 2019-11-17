Искусствовед рассказала о причинах популярности Уральской биеннале

Посещаемость V Уральской индустриальной биеннале современного искусства уже по прошествии середины проекта превысила 50 тыс. человек. Об этом в ходе беседы с RT на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме рассказала комиссар биеннале, искусствовед Алиса Прудникова.

«У нас огромная посещаемость. Мы ещё не закончили, биеннале идёт. На экваторе было больше 50 тыс. человек. 1 декабря будет последний день работы проекта. Я думаю, это будет самая посещаемая биеннале из всех», — заявила она.

По словам комиссара, нынешний успех биеннале стал возможен благодаря верной стратегии, которой организаторы придерживались на протяжении нескольких лет.

«В этот раз у нас сложилось очень многое. Фантастическая площадка: наверное, никогда в жизни больше мы не сможем сделать проект о бессмертии на действующем режимном объекте. Когда вам нужен паспорт, чтобы прийти на биеннале, когда на настоящем заводе вы видите международную выставку современного искусства — 75 художников, 25 стран. Наша биеннале — это всегда больше, чем выставка», — добавила Прудникова.

Она отметила, что организаторы уже думают над темой и локацией следующей биеннале, которая пройдёт в 2021 году.

«Понятное дело, что мы, если вернёмся на Уральский оптико-механический завод, где находимся в этом году, то только в статусе спецпроекта. Нельзя два раза одну и ту же тему эксплуатировать», — пояснила искусствовед.

Прудникова также рассказала о грядущей выставке, организуемой в рамках проекта по продвижению региональных художников и кураторов NEMOSKVA. Мероприятие пройдёт в петербургском Манеже в 2020 году.

«История, которую мы готовим для 2020 года для Манежа — это абсолютно новая выставка, которая создаётся коллективом кураторов со всей России — от Калининграда до Владивостока... Это выставка про современность. То, что мы в своё время увидели, когда я ехали с международными экспертами по всей стране по транссибу на поезде — что эта современность настолько разная! То есть, то, что является сейчас таким драйвом, какой-то невероятной энергией территории в Бурятии — это не сравнить, не знаю, с Екатеринбургом или Владивостоком», — заявила комиссар.

28 июня директор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерий Карпов заявил, что переданная в 1970-х годах музею картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI—XVII веков Питера Пауля Рубенса «Положение во гроб», оказалась подлинником.