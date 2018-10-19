«Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Свердловской области
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Среди участников — музеи, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, театры.
Запланированы лекции, показы фильмов и спектаклей, тематические мастер-классы.
Например, в библиотеке Белинского молодёжный проект «Монолог на двоих» представит спектакль «Реквием» по творчеству Анны Ахматовой, а в консерватории Мусоргского прозвучит вокальная и инструментальная музыка, романсы, военные, лирические и патриотические песни.
«Ночь искусств» проводят на Урале с 2014 года.
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