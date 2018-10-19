«Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Свердловской области

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Свердловская область проведёт всероссийскую «Ночь искусств» 4 ноября, сообщает kp.ru со ссылкой на департамент информполитики региона. Акция в этом году приурочена ко Дню народного единства.
«Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Свердловской области
  • ©artnight.culture.ru

Среди участников — музеи, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, театры.

Запланированы лекции, показы фильмов и спектаклей, тематические мастер-классы.

Например, в библиотеке Белинского молодёжный проект «Монолог на двоих» представит спектакль «Реквием» по творчеству Анны Ахматовой, а в консерватории Мусоргского прозвучит вокальная и инструментальная музыка, романсы, военные, лирические и патриотические песни.

«Ночь искусств» проводят на Урале с 2014 года.

Ранее Nation News сообщал о фестивале современной фотографии в Москве.

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