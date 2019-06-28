Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником

Директор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерий Карпов заявил, что переданная в 1970-х годах музею картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI—XVII веков Питера Пауля Рубенса «Положение во гроб», оказалась подлинником.

Полотно было передано Эрмитажем музею в Ирбите в 1976 году. В 2016—2017 годах при реставрации работы появилось предположение, что она может быть оригиналом, а не копией.

Карпов отметил, что пока получено только устное подтверждение подлинности картины из Эрмитажа.

«Мы будем готовить презентацию (картины. — RT), в августе-сентябре она состоится. Будем готовить целую книжку со всеми данными, со всеми сведениями о реставрации, исследованиях», — приводит РИА Новости его слова.

В этом же музее уже был обнаружен подлинник другой картины Рубенса — «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой».

Присланная в 1975 году из Эрмитажа в качестве копии картина пылилась в хранилище Ирбитского музея изобразительных искусств, поскольку у руководства учреждения долгое время не было средств на реставрацию полотна.

В ноябре 2012 года директор Ирбитского музея заявил, что картина может быть оригиналом. Была проведена искусствоведческая экспертиза картины, которая подтвердила её подлинность.

Это, в свою очередь, поставило под сомнение подлинность полотна, находящегося в Художественно-историческом музее Вены.