В Петербурге открылся Детский театр танца Эйфмана

В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялось торжественное открытие Детского театра танца Бориса Эйфмана.

Как рассказал Эйфман в ходе беседы с RT, театр стал частью учебного комплекса, работу над которым он начал восемь-девять лет назад.

«Мы начали с Академии танца, затем построили общеобразовательную школу, и вот — театр танца. Это целый уникальный комплекс для балетного профессионального образования талантливых детей», — пояснил балетмейстер.

По его словам, театр будет работать с Академией танца, где в настоящее время учатся уже 320 детей, а в дальнейшем будут обучаться больше 500. Кроме того, в жизни театра смогут принять люди со стороны: Эйфман планирует приглашать на проектную работу молодых хореографов, организовывать фестивали и конкурсы как среди профессионалов, так и среди детей — любителей танцев.

«Я хотел бы, чтобы этот театр стал центром эстетического воспитания детей, приобщения их к высокой культуре... В первую очередь, конечно, мы думаем о том, чтобы дети академии имели такую сценическую практику, которая помогла бы им стать полноценными талантливыми артистами. Но также мы хотели бы, конечно, чтобы театр стал центром для детей, для молодёжи Петербурга, чтобы люди, которые увлекаются любыми видами танца, могли бы в этом театре найти возможность для реализации своих идей и эмоций», — подчеркнул Эйфман.

В Санкт-Петербурге открылся Детский театр танца Бориса Эйфмана

Балетмейстер также рассказал, что в настоящее время его взрослая труппа — Театр балета Бориса Эйфмана — уже около недели находится на гастролях во Франции.

«Я надеюсь, что эти гастроли, которые продлятся пять недель, пройдут с успехом. Мы начнём во Франции, затем у нас будут Нидерланды. Это важные гастроли для нас: и Франция, и Нидерланды — центры балета, как классического, так и современного. Надеюсь, здесь это поймут и примут наше искусство», — заключил балетмейстер.

В июне Эйфман в интервью RT рассказал, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета в 2019 году планирует выступить в ряде стран Азии и Европы.