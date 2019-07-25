В Большом театре показали «Эффект Пигмалиона» Эйфмана

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На Исторической сцене Большого театра в Москве состоялся показ спектакля «Эффект Пигмалиона» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Мероприятие прошло в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Также «Эффект Пигмалиона» можно будет увидеть в Большом 26 и 27 июля.

Мировая премьера балета «Эффект Пигмалиона» на музыку Иоганна Штрауса — сына состоялась 6 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге. В мае труппа отправилась на гастроли со спектаклем в США.

«Продолжая обретать вдохновение в соприкосновении с мировым культурным наследием, Эйфман предлагает зрителям балетную интерпретацию архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки», — рассказали о спектакле в пресс-службе театра.

Сам Эйфман называет свой балет «новым взглядом на тему сложной переплетённости и вечной нетождественности искусства и жизни».

Ранее Эйфман в интервью RT рассказал, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета в 2019 году планирует выступить в ряде стран Азии и Европы.

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