Синоптики назвали причину месячной засухи в Крыму

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причину месячной засухи в Крыму.

«Причина в антициклоне, из-за которого у циклона над Средиземноморьем нет выхода на Чёрное море, который мог бы принести осадки... Пока антициклон не разрушится, ждать осадков не стоит. До 22–23 ноября мы не ждём осадков», — приводит РИА Новости слова Варакина.

Также он отметил, что отсутствие на протяжении практически месяца осадков — достаточно редкое явление.

«Последнее подобное явление наблюдали в 2012 году, ещё раньше оно было в 1978 году и 1982 году», — добавил синоптик.

Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму.

Отмечалось, что на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 17–22 м/с.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU дал рекомендации, как не заболеть в условиях резкой смены температурного режима.