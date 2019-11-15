Синоптики назвали причину месячной засухи в Крыму

Короткая ссылка
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причину месячной засухи в Крыму.
Синоптики назвали причину месячной засухи в Крыму
  • РИА Новости

«Причина в антициклоне, из-за которого у циклона над Средиземноморьем нет выхода на Чёрное море, который мог бы принести осадки... Пока антициклон не разрушится, ждать осадков не стоит. До 22–23 ноября мы не ждём осадков», — приводит РИА Новости слова Варакина.

Также он отметил, что отсутствие на протяжении практически месяца осадков — достаточно редкое явление.

«Последнее подобное явление наблюдали в 2012 году, ещё раньше оно было в 1978 году и 1982 году», — добавил синоптик.

Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму.

Отмечалось, что на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 17–22 м/с.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU дал рекомендации, как не заболеть в условиях резкой смены температурного режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить