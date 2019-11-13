В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму вечером в среду, 13 ноября, и в четверг, 14 ноября. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму
  • РИА Новости

По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается усиление северо-восточного ветра до 17 — 22 м/с.

Гражданам советуют не приближаться к рекламным щитам, вывескам и линиям электропередачи. Нежелательно находиться у крупных деревьев и парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU дал рекомендации, как не заболеть в условиях резкой смены температурного режима.

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