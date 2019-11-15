В Петербурге установлен 138-летний температурный рекорд

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что 14 ноября в Санкт-Петербурге был установлен 138-летний температурный рекорд.
В Петербурге установлен 138-летний температурный рекорд
  • РИА Новости

«За всю историю наблюдений 14 ноября (зафиксирована. — RT) самая высокая температура — +9,9 °C — в Санкт-Петербурге. Ранее такой температуры для этой даты не наблюдалось, это рекорд за всю историю наблюдений, 138 лет», — цитирует его ТАСС.

Как отметил синоптик, зафиксированные температурные показатели позволяют сказать, что нынешний ноябрь станет самым тёплым за всю историю метеонаблюдений на европейской части России.

Ранее сообщалось, что осень 2019 года в Москве может оказаться самой тёплой в XXI веке.

14 ноября Inforeactor писал, что спасатели предупредили граждан о резком похолодании в Красноярском крае.

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