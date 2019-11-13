В Великобритании назвали слово года

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Кембриджский словарь назвал словом года «upcycling» (вторичное использование. — RT). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«Число запросов слова «upcycling» на сайте Кембриджского словаря увеличилось на 181% с декабря 2011 года, когда оно впервые было добавлено в онлайн-словарь, и количество посещений этой страницы только за последний год увеличилось вдвое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «upcycling» означает изготовление новых объектов из старых или уже использованных материалов.

7 ноября британский словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал словосочетанием года «climate strike» («климатическая забастовка»). Выражение означает протест, требующий предпринять действия для решения проблем с изменением климата.

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