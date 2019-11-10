В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы

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Климатическая зима наступит в России в середине декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы
  • РИА Новости

«Климатическая зима наступит только с середины декабря. Пока же стоит сезон предзимья — период между осенью и зимой. Он длится с середины октября по 15—20 декабря», — приводит «Российская газета» его слова.

По прогнозам синоптиков, температура на азиатской территории России в ноябре будет значительно выше нормы, а на всей остальной части страны температурный режим ожидается в пределах нормы.  

В январе холодная погода прогнозируется на севере и северо-западе страны. Синоптик не исключил, что температура в феврале в центральной части, а также на северо-западе России может оказаться ниже нормы.

1 ноября Вильфанд заявил, что в России ожидается «розовая» зима, так как температурный фон будет около и выше нормы.

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