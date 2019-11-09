Le Point: Катрин Денёв успешно восстанавливается после инсульта
«Как и говорилось, у неё нет моторного дефицита... Она хорошо реагирует на лечение, инсульт носит крайне ограниченный характер», — рассказал один из представителей окружения Денёв.
Он добавил, что актрисе «очень повезло», что её оперативно доставили в больницу, где она получила необходимую помощь.
По его словам, Денёв почувствовала дискомфорт во время съёмок.
6 ноября стало известно, что Катрин Денёв госпитализирована в Париже с инсультом.