Катрин Денёв госпитализирована

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Французская актриса Катрин Денёв в ночь на среду, 6 ноября, была доставлена в одну из парижских больниц, пишет газета Le Parisien.
Катрин Денёв госпитализирована
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Причина госпитализации не уточняется, как и название медучреждения. 

По информации издания, состояние её здоровья требует серьёзного обследования.

В августе сообщалось, что актёр Ален Делон проходит лечение в одной из клиник Швейцарии после инсульта.

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