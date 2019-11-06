Катрин Денёв госпитализирована

Французская актриса Катрин Денёв в ночь на среду, 6 ноября, была доставлена в одну из парижских больниц, пишет газета Le Parisien.

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Причина госпитализации не уточняется, как и название медучреждения. По информации издания, состояние её здоровья требует серьёзного обследования. В августе сообщалось, что актёр Ален Делон проходит лечение в одной из клиник Швейцарии после инсульта.