Катрин Денёв госпитализирована
Французская актриса Катрин Денёв в ночь на среду, 6 ноября, была доставлена в одну из парижских больниц, пишет газета Le Parisien.
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Причина госпитализации не уточняется, как и название медучреждения.
По информации издания, состояние её здоровья требует серьёзного обследования.
В августе сообщалось, что актёр Ален Делон проходит лечение в одной из клиник Швейцарии после инсульта.
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