Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта
- © L.Urman/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
По оценке врачей, состояние Делона стабилизировалось и не вызывает опасений.
«У моего отца случился сердечный приступ и лёгкое кровоизлияние в мозг. Он был прооперирован в Питье-Сальпетриер, где три недели оставался в палате интенсивной терапии», — говорится в заявлении сына французского актёра.
В июне Делона доставили в американский госпиталь в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. Причиной госпитализации стали участившиеся приступы мигрени.