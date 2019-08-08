Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта

Французский актёр Ален Делон, перенёсший несколько недель назад инсульт, в настоящий момент проходит лечение в одной из клиник Швейцарии. Об этом сообщает Le Dauphiné Libéré.

По оценке врачей, состояние Делона стабилизировалось и не вызывает опасений.

«У моего отца случился сердечный приступ и лёгкое кровоизлияние в мозг​​​. Он был прооперирован в Питье-Сальпетриер, где три недели оставался в палате интенсивной терапии», — говорится в заявлении сына французского актёра.

В июне Делона доставили в американский госпиталь в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. Причиной госпитализации стали участившиеся приступы мигрени.