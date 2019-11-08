Десять советских кинотеатров откроют в Москве в 2020 году после реконструкции

Десять советских кинотеатров будут открыты в Москве в 2020 году после реконструкции.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал Стройкомплекса.

В I квартале заработают «Эльбрус», «Высота», «Нева», «Рассвет», «Марс» и «Будапешт», во II квартале ожидается запуск «Байконура» и «Экрана».

В III квартале должна открыться «София», в IV квартале — «Киргизия».

Реконструкцию всех советских кинотеатров предполагается закончить в течение двух лет. Всего в рамках программы обновят 39 объектов.

Ранее сообщалось, что кинотеатр «Таджикистан» в Москве сделают культурно-досуговым центром.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по открытию новых парков в 2019 году.