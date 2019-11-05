Кинотеатр «Таджикистан» в Москве сделают культурно-досуговым центром

Кинотеатр «Таджикистан» планируют сделать культурно-досуговым центром, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

Двухэтажное здание находится на улице Маршала Катукова на северо-западе города.

Как заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв, в настоящее время идёт установка мебели и оборудования, отделка помещений.

«Кроме того, завершается благоустройство территории центра», — отметил он.

Ожидается, что здание сохранит образ старого кинотеатра. Его разделят на две части — клубную и зрелищную, а связаны они будут через зону экспозиций.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по открытию новых парков в 2019 году.