Кинотеатр «Таджикистан» в Москве сделают культурно-досуговым центром
- © stroi.mos.ru
Двухэтажное здание находится на улице Маршала Катукова на северо-западе города.
Как заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв, в настоящее время идёт установка мебели и оборудования, отделка помещений.
«Кроме того, завершается благоустройство территории центра», — отметил он.
Ожидается, что здание сохранит образ старого кинотеатра. Его разделят на две части — клубную и зрелищную, а связаны они будут через зону экспозиций.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по открытию новых парков в 2019 году.