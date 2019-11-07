Morcheeba представит новую концертную программу в Москве и Петербурге

Британская группа Morcheeba выступит в Москве и Санкт-Петербурге с новой концертной программой, сообщает «Газета.Ru».

В Москве Morcheeba выступит 9 ноября в ГлавClub Green Concert, а в Петербурге концерт пройдёт 10 ноября на сцене клуба «Морзе», уточнили организаторы.

В 2018 году группа выпустила девятый студийный альбом, в работе над которым приняли участие рэпер Roots Manuva и шансонье Бенжамен Бьолэ. Сейчас к коллективу во главе с вокалисткой Скай Эдвардс присоединились её супруг (бас-гитара) и сын (барабаны).

В следующем году группа отметит 25-летие.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что 19 ноября в Москве пройдёт концерт «Хибла Герзмава и друзья».