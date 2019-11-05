Водительское удостоверение Брежнева выставили на торги

Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему выставлены на торги.

Как сообщает аукционный дом «Литфонд», стартовая цена лота 1,5 млн рублей.

«Водительское удостоверение ААК №000077 10,5×7,5 см. В отличном состоянии. Естественно, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств», — говорится в описании.

На талоне отсутствуют дыры (нарушения у водителя). Оба документа заламинированы.

«Выданы 10 декабря 1976 года — практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был «шуточный подарок» от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова», — отмечается в описании.

Ранее сообщалось, что украшения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной покажут в аукционном доме на Петровке.