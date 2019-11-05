На торги в Москве выставят драгоценности Людмилы Зыкиной

Украшения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной покажут в аукционном доме на Петровке, сообщает сайт «Москва 24».

Посетители увидят самые известные ювелирные украшения из коллекции певицы в преддверии мемориального аукциона, который пройдёт в начале декабря.

Всего на продажу будут выставлены около 40 лотов, в том числе серьги с бриллиантами и сапфирами, кольцо из 127 природных бриллиантов, норковая шуба и пластинки из личного собрания Людмилы Зыкиной. Стартовая цена украшений будет составлять 1 млн рублей.

В январе «Газета.Ru» сообщала, что частную коллекцию оперной певицы Галины Вишневской и её супруга — музыканта Мстислава Ростроповича — выставят на аукцион.