Эксперт рассказал, когда покупать новогодние подарки

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Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв в беседе с «Российской газетой» рассказал, когда покупать новогодние подарки.
Эксперт рассказал, когда покупать новогодние подарки
  • Pixabay

«Не спешите. Предновогоднего роста цен сегодня бояться не стоит. Из-за медленного роста доходов населения продавцы будут всеми способами заманивать покупателей, им придётся жёстко конкурировать за наши деньги», — сказал он.

По его словам, в конце декабря можно ждать «настоящий ценопад».

Вместе с тем Пушкарёв отметил, что многие партии товара под новогодний бум продаж уже заказаны или закуплены торговыми сетями по существующим сегодня ценам, а в последний момент будут закупать только свежайшие новинки.

Эксперт также выразил мнение, что курсы доллара и евро уже вряд ли совершат заметный скачок вверх.

Ранее, как сообщал Nation News, россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы.

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