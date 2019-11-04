Агент актёра Александра Семчева опровергла данные о его госпитализации

Короткая ссылка
Актёр театра и кино Александр Семчев здоров и находится дома, заявила его агент Наталья Алгереева, комментируя появившуюся информацию о его госпитализации.

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел и здоров и находится дома», — цитирует её РИА Новости.

В свою очередь, в МХТ имени Чехова также подтвердили, что с актёром всё в порядке.

«В театре нет такой информации. Артист работает, всё с ним в порядке», — сообщил представитель театра.

Telegram-канал Mash передавал, что Семчев госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за проблем с сердцем.

Ранее сын художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта в беседе с телеканалом «360» опроверг сообщения об операции у отца. По его словам, артист проходил амбулаторное обследование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить