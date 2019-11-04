Агент актёра Александра Семчева опровергла данные о его госпитализации

Актёр театра и кино Александр Семчев здоров и находится дома, заявила его агент Наталья Алгереева, комментируя появившуюся информацию о его госпитализации.

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел и здоров и находится дома», — цитирует её РИА Новости.

В свою очередь, в МХТ имени Чехова также подтвердили, что с актёром всё в порядке.

«В театре нет такой информации. Артист работает, всё с ним в порядке», — сообщил представитель театра.

Telegram-канал Mash передавал, что Семчев госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за проблем с сердцем.

Ранее сын художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта в беседе с телеканалом «360» опроверг сообщения об операции у отца. По его словам, артист проходил амбулаторное обследование.