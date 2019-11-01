Сын Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения об операции у отца

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Сын художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения об операции у отца.
Сын Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения об операции у отца
  • РИА Новости

«Не было операции, он чувствует себя прекрасно. Была процедура», — заявил Михаил Ширвиндт телеканалу «360».

По его словам, артист проходил амбулаторное обследование и уже вернулся домой.

Ранее в СМИ появилась информация, что 85-летний Ширвиндт якобы был госпитализирован несколько дней назад и перенёс операцию на сердце в одной из московских клиник.

21 октября актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

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