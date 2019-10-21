Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
- РИА Новости
«Со мной всё хорошо», — заявила она.
Со своей стороны, дочь артистки Ксения Хаирова опровергла информацию о том, что её мать госпитализировали с микроинсультом.
Как уточнила Хаирова, Талызина действительно попала в больницу из-за болей в ноге.
«Сейчас с ней всё в порядке», — сказала она в интервью «Вечерней Москве».
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. С 1958 года служит в Академическом театре имени Моссовета. Известна зрителям ролями во многих фильмах, в том числе «Афоня» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром».
16 октября сообщалось, что режиссёр Владимир Наумов отреагировал на сообщения об операции, которую провели его жене — актрисе Наталье Белохвостиковой.