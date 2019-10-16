Владимир Наумов отреагировал на сообщения об операции Натальи Белохвостиковой

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Режиссёр Владимир Наумов отреагировал на сообщения об операции, которую провели его жене — актрисе Наталье Белохвостиковой.
Владимир Наумов отреагировал на сообщения об операции Натальи Белохвостиковой
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я не хочу на эту тему разговаривать», — заявил он телеканалу «360».

Распространяемую информацию Наумов назвал «всякими слухами». Он также напомнил, что некоторое время назад в прессе появлялись сообщения о его собственной смерти.

Наталья Белохвостикова — народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР. Снялась в десятках фильмов, в том числе «Красное и чёрное», «Законный брак», «Тегеран-43».

В сентябре актёр Виктор Балабанов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения о своей экстренной госпитализации.

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