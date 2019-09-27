Актёр Балабанов прокомментировал сообщения об экстренной госпитализации
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«С сердцем у меня проблемы возникли ещё в детстве. Мне поставили дефибриллятор в 2012 году. Сейчас срок у него закончился, 13 сентября его отключили. Нужна замена его и контакта, который к сердцу идёт», — заявил он.
По его словам, предстоит именно эта процедура.
Балабанов — член Союза кинематографистов России. Он сыграл 140 ролей в кино и 108 — в театре. Известность получил по ролям в сериалах «Солдаты», «Час Волкова», «Глухарь» и другим.
24 сентября представитель актёра Сергея Гармаша Олег Будрин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о его госпитализации.