Актёр Балабанов прокомментировал сообщения об экстренной госпитализации

Актёр Виктор Балабанов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения о своей экстренной госпитализации.

«С сердцем у меня проблемы возникли ещё в детстве. Мне поставили дефибриллятор в 2012 году. Сейчас срок у него закончился, 13 сентября его отключили. Нужна замена его и контакта, который к сердцу идёт», — заявил он.

По его словам, предстоит именно эта процедура.

Балабанов — член Союза кинематографистов России. Он сыграл 140 ролей в кино и 108 — в театре. Известность получил по ролям в сериалах «Солдаты», «Час Волкова», «Глухарь» и другим.

24 сентября представитель актёра Сергея Гармаша Олег Будрин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о его госпитализации.