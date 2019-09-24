Представитель Гармаша прокомментировал сообщения о госпитализации артиста

Представитель актёра Сергея Гармаша Олег Будрин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о его госпитализации.

По словам Будрина, Гармаш получил травму головы в аэропорту Ростова-на-Дону. В Платове актёру оказали первую помощь.

«Он вышел из-за руля, ливень был. Вышел, чтобы опустить вот этот квиточек в шлагбаум при заезде в аэропорт. Всё нормально, ничего страшного», — сказал представитель артиста.

Как отметил Будрин, инцидент произошёл на следующий день после концерта в Таганроге.

Он добавил, что рейс был в Москву, а в настоящее время Гармаш уже на съёмках в Санкт-Петербурге.

Ранее kp.ru сообщала, что Гармаш якобы госпитализирован в больницу Новочеркасска с серьёзными травмами.

В апреле сообщалось, что Гармаш отменил творческую встречу из-за проблем со здоровьем.