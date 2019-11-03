В Гидрометцентре назвали места с наибольшей тепловой аномалией

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В Гидрометцентре сообщили, что в октябре средняя температура воздуха на Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле превысила норму на 8 °С, что является рекордным для России погодным отклонением, передаёт РИА Новости.
В Гидрометцентре назвали места с наибольшей тепловой аномалией
  • РИА Новости

«Самые крупные положительные аномалии сформировались в Арктическом регионе страны. На Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле они составили +8 °С и более», — сообщили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в центральной части России в начале ноября ожидается поток субтропического тепла, при котором температура воздуха днём может повыситься до +13 °С.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России ожидается «розовая зима», в зимние месяцы температура будет преимущественно около и выше нормы

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