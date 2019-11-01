Дробыш прокомментировал запрет Лепсу на въезд в Латвию

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал RT включение Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в Латвию.

Дробыш назвал «неправильными» ситуации, когда артистов используют в политических целях.

«Если они говорят о демократиях, то кого уж точно нельзя трогать, то это точно артистов. Что они сделали? Запретили своему народу вживую слушать Лепса. Это очередной плохой, неправильный шаг», — сказал композитор.

Он также напомнил о том, что в 2014 году в Латвии запретили въезд российской певице Валерии и ряду других исполнителей.

По словам продюсера, ему приходилось лично сталкиваться с политизацией музыкальной индустрии со стороны стран Запада.

«Я на себе это ощутил, я не могу привезти Лепса в Америку, не смогу приехать с ним в Прибалтику. Жаль!» — заявил Дробыш.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич рассказал о включении Лепса в «список нежелательных персон Латвийской республики» с запретом на въезд в Латвию на неопределённый срок.