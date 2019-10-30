Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь, с 29 на 30 октября, в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -0,5 °С, сообщает столичное метеобюро.

«Прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней осени. Предыдущий минимум фиксировался 16 октября — -0,3 °С», — цитирует Интерфакс источник из метеобюро.

Также уточняется, что октябрь текущего года в столице был на 4 °С теплее климатической нормы.

Сообщается, что днём в Москве в среду, 30 октября, стоит ожидать облачную погоду, небольшие осадки, также местами возможна гололедица. Температура воздуха составит -2...+1 °C.

Ранее в московском управлении МЧС России выпустили предупреждение для столичных водителей в связи с ожидающимися в ночь на среду, 30 октября, мокрым снегом и гололедицей.

Сообщалось, что в Москве 30 октября ожидается до +1 °С.