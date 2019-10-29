В МЧС предупредили о снеге и гололедице в Москве в ночь на 30 октября

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В московском управлении МЧС России выпустили предупреждение для столичных водителей в связи с ожидающимися в ночь на среду, 30 октября, мокрым снегом и гололедицей.
В МЧС предупредили о снеге и гололедице в Москве в ночь на 30 октября
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во вторник (29 октября. — RT) с 23:00 до 10:00 среды (30 октября. — RT) в Москве ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица», — сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других транспортных средств, а также избегать резких манёвров на дороге.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» предупредила о похолодании до близкой к нулевой отметке в Москве и Петербурге в начале ноября.

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