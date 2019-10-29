Синоптики прогнозируют существенное потепление в Москве

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В День народного единства в Москве температура воздуха «повысится очень существенно». Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Синоптики прогнозируют существенное потепление в Москве
  • РИА Новости

Синоптик предупредил, что похолодание в столице сохранится до выходных дней включительно.

«А с понедельника и далее во вторник и в среду в Москве начнётся потепление. Температура повысится очень существенно», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, если в ближайшие дни ожидается температура, близкая к нулевой отметке, то 4—6 ноября температура повысится до +10…+12 °С.

«И, скорее всего, в это время будут установлены новые температурные рекорды», — добавил он.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что водителям в Москве нужно сменить летнюю резину на зимнюю, «как только появится свободное время».

Как отмечали в Московском метеобюро, в ночь на субботу, 2 ноября, в Москве ожидается до -7 °С.

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