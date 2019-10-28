Синоптики прогнозируют -7 °С в Москве в ночь на 2 ноября

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на субботу, 2 ноября, в Москве ожидается до -7 °С.
Синоптики прогнозируют -7 °С в Москве в ночь на 2 ноября
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Наиболее холодная температура ожидается в ночь на второе число, потому что там уже однозначно снег», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Она сообщила, что минимальная температура воздуха ночью от -7 до -2 °С, днём — от -4 до +1 °С, то есть среднесуточная может быть слабоотрицательной. По её словам, такой характер погоды больше соответствует зиме.

Как она отметила, «это не значит, что зима может установиться». Так, не исключено, что во вторую пятидневку ноября и позже будут возвраты тепла, когда и среднесуточная температура воздуха будет положительной.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в понедельник, 28 октября, ожидается до +8 °С

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