Наргиз прокомментировала жалобы зрителей на её концерт в Уссурийске
- РИА Новости
«Извиняться надо, если бы кто-то что-то совершил ужасное, страшное... У меня рок-н-ролл творится на сцене. Мне извиняться не за что», — заявила певица.
По её словам, зрители остались довольны её концертами в рамках дальневосточного тура.
«Наши концерты прошли, я бы сказала, феноменально, я даже не ожидала, что будет так, если честно», — подчеркнула она.
Наргиз также выразила мнение, что скандальные слухи о её поведении на концерте распространяют сотрудники продюсерского центра Максима Фадеева.
«Я знаю прекрасно, откуда эти вбросы и откуда дует ветер до сих пор... Я имею в виду Макса Фадеева, его продюсерский центр, который всё никак не может успокоиться», — уточнила она.
Кроме того, комментируя информацию об использовании в своём выступлении нецензурной лексики, артистка напомнила, что у её концертов есть возрастное ограничение 18+.
«Во-вторых, ненормативная лексика у меня только в двух песнях. Из песни слов не выкинешь, извините, что есть, то есть», — добавила Наргиз.
Ранее Пятый канал передавал, что в Уссурийске треть зрителей покинула концерт Наргиз из-за того, что она употребляла на сцене алкоголь и использовала нецензурную лексику.
В августе Наргиз пожаловалась на «травлю» и «перекрытие кислорода» со стороны продюсерского центра Максима Фадеева.