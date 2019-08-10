Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода». Об этом исполнительница написала в своём Instagram.

Она заявила, что, «как и следовало ожидать», её концерты, которые были запланированы на август, сорваны продюсерским центром и его руководством.

«Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями», — написала она.

Как сообщает РИА Новости, ранее MALFA расторг контракт с Наргиз, запретив ей исполнять музыкальные произведения Фадеева. При этом указывается, что продюсерский центр отказался от обязательств по туру певицы, запланированному на август.

В апреле сообщалось, что у музыканта Егора Крида истёк контракт с лейблом Black Star.