Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым

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Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода». Об этом исполнительница написала в своём Instagram.
Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Она заявила, что, «как и следовало ожидать», её концерты, которые были запланированы на август, сорваны продюсерским центром и его руководством.

«Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями», — написала она.

Как сообщает РИА Новости, ранее MALFA расторг контракт с Наргиз, запретив ей исполнять музыкальные произведения Фадеева. При этом указывается, что продюсерский центр отказался от обязательств по туру певицы, запланированному на август.

В апреле сообщалось, что у музыканта Егора Крида истёк контракт с лейблом Black Star.

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