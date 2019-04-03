У музыканта Егора Крида истёк контракт с лейблом Black Star
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- РИА Новости
Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов в интервью блогеру Сергею Косенко подтвердил информацию о том, что контракт между исполнителем и компанией истёк ещё в марте и в настоящее время решается вопрос о возможности дальнейшего сотрудничества.
«У него реально закончился контракт 12 марта, мы сейчас в процессе переговоров — будем мы дальше работать, не будем, на каких условиях будем расходиться», — цитирует Курьянова портал Super.
Вместе с тем гендиректор лейбла подчеркнул, что права на псевдоним певца остаются у Black Star.