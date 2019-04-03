У музыканта Егора Крида истёк контракт с лейблом Black Star

Российский музыкант Егор Булаткин, известный под псевдонимом Егор Крид, больше не является артистом лейбла Тимати Black Star.

Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов в интервью блогеру Сергею Косенко подтвердил информацию о том, что контракт между исполнителем и компанией истёк ещё в марте и в настоящее время решается вопрос о возможности дальнейшего сотрудничества.

«У него реально закончился контракт 12 марта, мы сейчас в процессе переговоров — будем мы дальше работать, не будем, на каких условиях будем расходиться», — цитирует Курьянова портал Super.

Вместе с тем гендиректор лейбла подчеркнул, что права на псевдоним певца остаются у Black Star.