Синоптики предупредили о метели и ветре до 18 м/с в Татарстане

В Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды с 29 октября по 2 ноября, сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Температура ночью во вторник составит -4...+1 °С, днём — 0..+5 °С. В среду утром и днём возможен снег, -6...-1 °С в ночное время, 0...+5 °С в дневное.

В четверг ожидается снег, местами ветер с порывами до 15—18 м/с, метель. Температура ночью доставит -6...-1 °С, днём — -3...+1 °С.

1 и 2 ноября прогнозируется холодная погода, временами с небольшим снегом. В ночное время — -9...-4 °С, в дневное — -4...+1 °С.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» предупредила о похолодании в Москве и Санкт-Петербурге в начале ноября.