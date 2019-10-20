Синоптики рассказали о погоде на неделе в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается на ближайшей неделе в столичном регионе.

«В воскресенье, понедельник и вторник погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, местами могут выпасть две-три капли дождя, не более того. Температура в утренние часы будет довольно высокой. В Москве +8…+10 °С, по области +5…+10 °С. В середине недели ночи будут даже на пару градусов теплее. Дневная температура ожидается +15…+17 °С в Москве и +13…+18 °С по области», — сказала она.

Синоптик также отметила, что начиная с середины следующей недели атмосферное давление будет немного понижаться, увеличится вероятность небольших дождей.

«Начнётся постепенное понижение температуры. Ночная температура воздуха в городе составит +6…+8 °С, дневная около +10 °С. В целом температура воздуха будет выше климатической нормы, но не на 5—6 °С, а на 2—3 °С. Более значительное понижение, скорее всего, произойдёт только в конце октября», — заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».