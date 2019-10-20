В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

«Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нём почти нет... А ночи-то какие тёплые — +6...+10 °С, это вполне майские значения. Такая погода во второй половине октября не только греет тело, но и согревает душу», — заявил он.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха в европейской части России до 22 октября будет в пределах +11...+16 °С, что выше нормы для этого времени года на 7—8 °С.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что вероятность точности прогноза на месяц не превышает 67%.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в России в ноябре.

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